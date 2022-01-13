توفيت الشيخة نسيبة بركات والدة العميد الطبيب الاسنان المتقاعد محمد الدمشقي من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 13 / 1 /2022 الساعة 11.00 في بلدة الكفير – حاصبيا.

تقبل التعازي بعد الدفن ولمدة يومين في قاعة العامة الكائنة في البلدة المذكورة أعلاه، إبتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 18.00 أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 337800 /03.