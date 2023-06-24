توفيت السيدة عليه دبوق والدة العميد الطبيب الاسنان المتقاعد نبيل كركي (840004) ووالدة زوجة العميد الركن المتقاعد عفيف شعيتو ( 820033) كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 24 / 6 / 2023 عقب صلاة الظهر في بلدة خربة سلم – بئر السلاسل – الطبالة – قرب محطة الأمانة قضاء بنت جبيل.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة يومين في منزل العميد الطبيب الاسنان المتقاعد نبيل كركي الكائن في البلدة المذكورة أعلاه وبتاريخ 3 / 7 / 2023 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في الجمعية الاسلامية للتخصص والتوجيه العلمي الرملة البيضاء قرب المديرية العامة لأمن الدولة، أو عبر الإتصال على أحد أرقام الهواتف التالية: