جمعة, 10/17/2025 - 14:19
توفيت السيدة وارطوهي اوسطليان والدة العميد الطيار المتقاعد صوغومون فرنزيان (٧٦٠٢۰۲) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٨ الساعة ١٤,٠٠ في كنيسة القديس فارتان للأرمن الأرثوذكس - برج حمود.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده اعتبارًا من الساعة ۱۱,۰۰ لغاية الساعة ١٨,٠٠ ويوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٩ اعتبارًا من الساعة ۱۱,۰۰۰ لغاية الساعة ۱۸,۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.
الجمعة, أكتوبر 17, 2025