توفيت السيدة وارطوهي اوسطليان والدة العميد الطيار المتقاعد صوغومون فرنزيان (٧٦٠٢۰۲) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٨ الساعة ١٤,٠٠ في كنيسة القديس فارتان للأرمن الأرثوذكس - برج حمود.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده اعتبارًا من الساعة ۱۱,۰۰ لغاية الساعة ١٨,٠٠ ويوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٩ اعتبارًا من الساعة ۱۱,۰۰۰ لغاية الساعة ۱۸,۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.