توفيت السيدة انطوانيت الحايك والدة العميد الطيار روجيه الحلو من مقر عام الجيش دورة دراسية في الخارج.

يقام المأتم بتاريخ 5 / 1 / 2019 الساعة 14.00 في كنيسة السيدة - الحدث، وتوارى الثرى في مدافن العائلة الكائنة في بلدة صربا - النبطية.

تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 10.00 وبتاريخي 6 و 7 / 1 / 2019 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة السيدة - الحدث.

