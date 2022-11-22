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Published by lebarmy12 on ثلاثاء, 11/22/2022 - 18:39
توفيت السيدة كليمانس الياس مشعلاني والدة العميد المتقاعد أنطوان بشعلاني من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 23 / 11 / 2022 الساعة 15,00 في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الملكيين الكاثوليك – الشبانية.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 24 / 11 / 2022 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون كنيسة سيدة الإنتقال – اتشيانك – الأشرفية، أو عبر الإتصال بالعميد المتقاعد أنطوان بشعلاني على رقم الهاتف: 03/729001.
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Date:
الثلاثاء, نوفمبر 22, 2022