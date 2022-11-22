توفيت السيدة كليمانس الياس مشعلاني والدة العميد المتقاعد أنطوان بشعلاني من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 23 / 11 / 2022 الساعة 15,00 في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الملكيين الكاثوليك – الشبانية.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 24 / 11 / 2022 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون كنيسة سيدة الإنتقال – اتشيانك – الأشرفية، أو عبر الإتصال بالعميد المتقاعد أنطوان بشعلاني على رقم الهاتف: 03/729001.