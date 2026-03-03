توفيت السيدة سيدة أنطون طنوس والدة العميد المتقاعد أنطون سلوم (۸٦۰۱۷۳) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٤ الساعة ١٦.٣٠ في كنيسة مار إسطفان - تحوم - البترون.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة ۱۸.۰۰ ويوم الخميس بتاريخ ۲۰۲٦/٣/٥ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة، ويوم الجمعة بتاريخ ۲۰۲٦/٣/٦ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون كنيسة مار تقلا - الحازمية - بعبدا أو عبر الاتصال بالعميد المتقاعد أنطون سلوم على رقم الهاتف: ٠٣/٩٤٤٢٢٩.