Published by lebarmy12 on ثلاثاء, 03/03/2026 - 22:13
توفيت السيدة سيدة أنطون طنوس والدة العميد المتقاعد أنطون سلوم (۸٦۰۱۷۳) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٤ الساعة ١٦.٣٠ في كنيسة مار إسطفان - تحوم - البترون.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة ۱۸.۰۰ ويوم الخميس بتاريخ ۲۰۲٦/٣/٥ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة، ويوم الجمعة بتاريخ ۲۰۲٦/٣/٦ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون كنيسة مار تقلا - الحازمية - بعبدا أو عبر الاتصال بالعميد المتقاعد أنطون سلوم على رقم الهاتف: ٠٣/٩٤٤٢٢٩.
Date:
الثلاثاء, مارس 3, 2026