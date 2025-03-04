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Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 03/04/2025 - 21:41
توفيت السيدة جنى الياس سرحان والدة العميد المتقاعد إيلي سرحان (۸۰۰۱٥۱) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة جنى الياس سرحان والدة العميد المتقاعد إيلي سرحان (۸۰۰۱٥۱) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٥ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة بطرام - الكورة.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۳:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ وبتاريخ ٢٠٢٥/٣/٦ ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد المتقاعد إيلي سرحان على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٥٨٤٨٤٨.
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Date:
الثلاثاء, مارس 4, 2025