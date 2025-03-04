Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 03/04/2025 - 21:41

توفيت السيدة جنى الياس سرحان والدة العميد المتقاعد إيلي سرحان (۸۰۰۱٥۱) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٥ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة بطرام - الكورة.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۳:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ وبتاريخ ٢٠٢٥/٣/٦ ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد المتقاعد إيلي سرحان على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٥٨٤٨٤٨.

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Date: 
الثلاثاء, مارس 4, 2025