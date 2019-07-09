توفيت السيدة عائشة عاتقة الشنبور والدة العميد المتقاعد الأمير حمدي شهاب وأرملة العقيد الركن الشهيد عبد المجيد شهاب كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم بتاريخ 7 / 9 / 2019 عقب صلاة العصر في مسجد طينال - طرابلس وتوارى الثرى في مدافن قبر الزينية.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الفقيدة الكائن في البولفار - بناية القلموني - مقابل مصرف لبنان - الطابق الثالث وبتاريخي 8 و 9 / 9 / 2019 للرجال والنساء إبتداءً من بعد صلاة العصر ولغاية آذان المغرب في قاعة جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية - مقابل السرايا - طرابلس.

