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Published by lebarmy3 on سبت, 09/07/2019 - 21:03
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الفقيدة الكائن في البولفار - بناية القلموني - مقابل مصرف لبنان - الطابق الثالث وبتاريخي 8 و 9 / 9 / 2019 للرجال والنساء إبتداءً من بعد صلاة العصر ولغاية آذان المغرب في قاعة جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية - مقابل السرايا - طرابلس.
توفيت السيدة عائشة عاتقة الشنبور والدة العميد المتقاعد الأمير حمدي شهاب وأرملة العقيد الركن الشهيد عبد المجيد شهاب كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم بتاريخ 7 / 9 / 2019 عقب صلاة العصر في مسجد طينال - طرابلس وتوارى الثرى في مدافن قبر الزينية.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الفقيدة الكائن في البولفار - بناية القلموني - مقابل مصرف لبنان - الطابق الثالث وبتاريخي 8 و 9 / 9 / 2019 للرجال والنساء إبتداءً من بعد صلاة العصر ولغاية آذان المغرب في قاعة جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية - مقابل السرايا - طرابلس.
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Date:
السبت, سبتمبر 7, 2019