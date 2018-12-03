توفيت السيدة تريز بو حيدر والدة العميد المتقاعد الياس ضاهر من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 13 / 3 /2018 الساعة 16.00 في كنيسة القديسة تريزيا – الفياضية وتوارى الثرى في مدافن العائلة الكائنة في قتاله – بعبدا.

تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 11.00 وبتاريخي 14 و 15 / 3 /2018 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه. (رقم هاتف العميد المتقاعد الياس ضاهر 323832 /03).