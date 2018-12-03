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Published by lebarmy2 on اثنين, 03/12/2018 - 18:55
توفيت السيدة تريز بو حيدر والدة العميد المتقاعد الياس ضاهر من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة تريز بو حيدر والدة العميد المتقاعد الياس ضاهر من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 13 / 3 /2018 الساعة 16.00 في كنيسة القديسة تريزيا – الفياضية وتوارى الثرى في مدافن العائلة الكائنة في قتاله – بعبدا.
تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 11.00 وبتاريخي 14 و 15 / 3 /2018 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه. (رقم هاتف العميد المتقاعد الياس ضاهر 323832 /03).
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Date:
الاثنين, مارس 12, 2018