توفيت الشيخة فوز حسين ذبيان والدة العميد المتقاعد بسام ذبيان وشقيقة العميد الطبيب المتقاعد سليم ذبيان كلاهما من ضباط الجيش اللبناني وشقيقة العقيد المتقاعد زياد ذبيان من مديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

يقام المأتم بتاريخ 7 / 2 / 2022 الساعة 11.00، في مسقط رأسها بلدة مزرعة الشوف – دار آل ذبيان.

تقبل العازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 17.00 وبتاريخ 9 / 2 / 2022 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 17.00، في دار آل ذبيان، وبتاريخ 10 / 2 / 2022 إبتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 16.00 في قاعة مجلس تربة الدروز فردان – بيروت أو عبر الإتصال على الأرقام التالية:

-العميد المتقاعد بسام ذبيان :441188 /70.

-العميد الطبيب المتقاعد سليم ذبيان:900428 /03.