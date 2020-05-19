توفيت السيدة سامية القمند والدة العميد المتقاعد بشير التيماني من ضباط الجيش اللبناني.

يقام الماتم بتاريخ 19 / 5 / 2020 الساعة 11.00 في قاعة آل التيماني – عيتات – عاليه.

تقبل التعازي بتاريخ 20 / 5 / 2020 إبتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 19.00 في قاعة آل التيماني،ونظراً للظروف الراهنة تقبل التعازي عبر الإتصال بالضابط العام صاحب العلاقة على رقم هاتف (498083 /71).