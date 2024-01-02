توفيت السيدة شفيقة حنا بو سابا والدة العميد المتقاعد جميل السيقلي (850157) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 1 / 2 / 2024 الساعة 15.00 في كنيسة القديس جاورجيوس - المية ومية - صيدا.

تقبل التعازي بتاريخ 1 / 2 / 2024 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 2 / 2 / 2024 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد المتقاعد جميل السيقلي على رقم الهاتف :03/885252