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Published by lebarmy3 on خميس, 02/01/2024 - 07:11
توفيت السيدة شفيقة حنا بو سابا والدة العميد المتقاعد جميل السيقلي (850157) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة شفيقة حنا بو سابا والدة العميد المتقاعد جميل السيقلي (850157) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 1 / 2 / 2024 الساعة 15.00 في كنيسة القديس جاورجيوس - المية ومية - صيدا.
تقبل التعازي بتاريخ 1 / 2 / 2024 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 2 / 2 / 2024 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد المتقاعد جميل السيقلي على رقم الهاتف :03/885252
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Date:
الأربعاء, يناير 31, 2024