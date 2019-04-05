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Published by lebarmy3 on سبت, 05/04/2019 - 20:18
توفيت السيدة جورجات رزق الله والدة العميد المتقاعد جورج النوار من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة جورجات رزق الله والدة العميد المتقاعد جورج النوار من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم بتاريخ 5 / 5 / 2019 الساعة 17.00 في كنيسة مار جرجس - اللويزة - بعبدا.
تقبل التعازي بتاريخ 4 / 5 / 2019 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 5 / 5 / 2019 قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 6 / 5 / 2019 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.(رقم هاتف العميد المتقاعد جورج النوار: 03/834225).
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Date:
الجمعة, مايو 3, 2019