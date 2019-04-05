توفيت السيدة جورجات رزق الله والدة العميد المتقاعد جورج النوار من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم بتاريخ 5 / 5 / 2019 الساعة 17.00 في كنيسة مار جرجس - اللويزة - بعبدا.

تقبل التعازي بتاريخ 4 / 5 / 2019 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 5 / 5 / 2019 قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 6 / 5 / 2019 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.(رقم هاتف العميد المتقاعد جورج النوار: 03/834225).