Published by lebarmy3 on سبت, 05/04/2019 - 20:18

توفيت السيدة جورجات رزق الله والدة العميد المتقاعد جورج النوار من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم بتاريخ 5 / 5 / 2019 الساعة 17.00 في كنيسة مار جرجس - اللويزة - بعبدا.
تقبل التعازي بتاريخ 4 / 5 / 2019 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 5 / 5 / 2019 قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 6 / 5 / 2019 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.(رقم هاتف العميد المتقاعد جورج النوار: 03/834225).

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Date: 
الجمعة, مايو 3, 2019