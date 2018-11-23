توفيت السيدة رينه مرشد الحاج شاهين والدة العميد المتقاعد جورج خميس من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 24 / 11 / 2018 الساعة 15,30 في كنيسة سيدة الإنتقال – رياق – حوش حالا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده بتاريخ 25 / 11 / 2018 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخي 26 و 27 / 11 / 2018 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون مطرانية بيروت للروم الملكيين الكاثوليك، طريق الشام.