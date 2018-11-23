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Published by lebarmy12 on جمعة, 11/23/2018 - 12:39
توفيت السيدة رينه مرشد الحاج شاهين والدة العميد المتقاعد جورج خميس من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 24 / 11 / 2018 الساعة 15,30 في كنيسة سيدة الإنتقال – رياق – حوش حالا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده بتاريخ 25 / 11 / 2018 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخي 26 و 27 / 11 / 2018 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون مطرانية بيروت للروم الملكيين الكاثوليك، طريق الشام.
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Date:
الجمعة, نوفمبر 23, 2018