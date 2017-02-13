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Published by tmmasry on اثنين, 02/13/2017 - 08:52
توفيت السيدة رضا فرح والدة العميد المتقاعد حبيب عوض من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة رضا فرح والدة العميد المتقاعد حبيب عوض من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 12 /2 /2017 الساعة 15.00في كنيسة السيدة – تل عباس الغربي – عكار، وتوارى الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي بتاريخي 13 و 14 /2/ 2017 ابتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة وبتاريخ 15/2/2017 ابتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 19.00 في كنيسة النبي إيليا – المطيلب.
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Date:
السبت, فبراير 11, 2017