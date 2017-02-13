توفيت السيدة رضا فرح والدة العميد المتقاعد حبيب عوض من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 12 /2 /2017 الساعة 15.00في كنيسة السيدة – تل عباس الغربي – عكار، وتوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي بتاريخي 13 و 14 /2/ 2017 ابتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة وبتاريخ 15/2/2017 ابتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 19.00 في كنيسة النبي إيليا – المطيلب.