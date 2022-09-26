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Published by lebarmy14 on اثنين, 09/26/2022 - 12:47
توفيت الحاجة سهيلة محمد يوسف عويدات والدة العميد المتقاعد حسام الدين عويدات ووالدة زوجة العميد الركن المتقاعد عصام عويدات كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت الحاجة سهيلة محمد يوسف عويدات والدة العميد المتقاعد حسام الدين عويدات ووالدة زوجة العميد الركن المتقاعد عصام عويدات كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 26 / 9 / 2022 الساعة 12.00 في جبانة بلدة شحيم- مرج علي .
تقبل التعازي بعد الدفن ولمدة ثلاثة أيام في منزل الفقيدة الكائن في البلدة المذكورة أعلاه- حي الجرد أو عبر الإتصال بالضابطين العاميّن المتقاعدين على رقمي الهاتف:
-العميد المتقاعد حسام الدين عويدات:562225/ 03 .
-العميد الركن المتقاعد عصام عويدات: 264994/ 03
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Date:
الاثنين, سبتمبر 26, 2022