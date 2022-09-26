توفيت الحاجة سهيلة محمد يوسف عويدات والدة العميد المتقاعد حسام الدين عويدات ووالدة زوجة العميد الركن المتقاعد عصام عويدات كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 26 / 9 / 2022 الساعة 12.00 في جبانة بلدة شحيم- مرج علي .

تقبل التعازي بعد الدفن ولمدة ثلاثة أيام في منزل الفقيدة الكائن في البلدة المذكورة أعلاه- حي الجرد أو عبر الإتصال بالضابطين العاميّن المتقاعدين على رقمي الهاتف:

-العميد المتقاعد حسام الدين عويدات:562225/ 03 .

-العميد الركن المتقاعد عصام عويدات: 264994/ 03