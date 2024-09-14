Published by lebarmy2 on سبت, 09/14/2024 - 16:07

توفيت الحاجة نجيه مصطفى والدة العميد المتقاعد حسن مواسي (۸٦۰۳۸٦) من ضباط الجيش اللبناني.
أقيم المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٣.
تقبل التعازي بتاريخ ۲۰۲٤/٩/١٥ إبتداءً من الساعة ١٦,٠٠ ولغاية الساعة ١٨,٠٠ في النادي الحسيني لبلدة تبنين - الجنوب وبتاريخ ۲۰۲٤/٩/١٦ ابتداءً من الساعة ١٦,٠٠ ولغاية الساعة ١٨,٠٠ في جمعية التخصص والتوجيه العلمي - الطابق الثاني - الرملة البيضاء جانب المديرية العامة لأمن الدولة وبتاريخ ۲۰۲٤/٩/١٧ ابتداءً من الساعة ١٦,٠٠ ولغاية الساعة ۱۸,۰۰ في مجمع الإمام الباقر - حي الجامعة موقف رقم أربعة أو عبر الإتصال على أحد رقمي الهاتف:
- إبنها العميد المتقاعد حسن مواسي: ۷۱/۹۱۲۷۰۰
- إبنها المؤهل أول المتقاعد حسين مواسي: ۷۱/۳۱٤٠٠٥

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Date: 
السبت, سبتمبر 14, 2024