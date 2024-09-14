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Published by lebarmy2 on سبت, 09/14/2024 - 16:07
توفيت الحاجة نجيه مصطفى والدة العميد المتقاعد حسن مواسي (۸٦۰۳۸٦) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت الحاجة نجيه مصطفى والدة العميد المتقاعد حسن مواسي (۸٦۰۳۸٦) من ضباط الجيش اللبناني.
أقيم المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٣.
تقبل التعازي بتاريخ ۲۰۲٤/٩/١٥ إبتداءً من الساعة ١٦,٠٠ ولغاية الساعة ١٨,٠٠ في النادي الحسيني لبلدة تبنين - الجنوب وبتاريخ ۲۰۲٤/٩/١٦ ابتداءً من الساعة ١٦,٠٠ ولغاية الساعة ١٨,٠٠ في جمعية التخصص والتوجيه العلمي - الطابق الثاني - الرملة البيضاء جانب المديرية العامة لأمن الدولة وبتاريخ ۲۰۲٤/٩/١٧ ابتداءً من الساعة ١٦,٠٠ ولغاية الساعة ۱۸,۰۰ في مجمع الإمام الباقر - حي الجامعة موقف رقم أربعة أو عبر الإتصال على أحد رقمي الهاتف:
- إبنها العميد المتقاعد حسن مواسي: ۷۱/۹۱۲۷۰۰
- إبنها المؤهل أول المتقاعد حسين مواسي: ۷۱/۳۱٤٠٠٥
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Date:
السبت, سبتمبر 14, 2024