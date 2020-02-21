توفيت الحاجة ورده فرحات والدة كل من العميد المتقاعد حسين خلف والعقيد الركن المتقاعد حمزه خلف كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المـأتم بتاريخ 22 / 2 / 2020 الساعة 14,00 في بلدة شقرا – بنت جبيل.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 23و 24 / 2 / 2020 في منزل إبنها العميد المتقاعد حسين خلف الكائن في بلدة الجميجمة – قضاء بنت جبيل وبتاريخ 26 / 2 / 2020 إبتداءً من الساعة 15,00 ولغاية الساعة 18,00 في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي – الرملة البيضاء – خلف المديرية العامة لأمن الدولة.