توفيت السيدة نها اسعد العدس والدة العميد المتقاعد دانيال دعبوس من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 16 /4 /2022 الساعة 14,00 في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الارثوذكس – راشيا الفخار.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداء من الساعة 12,00 ولغاية الساعة 18,00 في الكنيسة المذكورة اعلاه، وبتاريخ 19 /4 /2022 ابتداء من الساعة 12,00 ولغاية الساعة 17,00 في صالون كنيسة القديس جاورجيوس – جديدة المتن او عبر الاتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العباقة رقم الهاتف: 758758 /03