توفيت الحاجة صبحية محمد سعيد والدة العميد المتقاعد زهير رمضان من ضباط الجيش اللبناني.

أقيم المأتم بتاريخ 31 / 3 / 2022.

تقبل التعازي بتاريخ 5 / 4 / 2022 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 17.30 في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي - بيروت قرب شركة خطيب وعلمي، أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 71/131213.

