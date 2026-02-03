توفيت السيدة دميا جلوان والدة العميد المتقاعد سايد إبراهيم (۸۳۰۲٤۹) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٤ الساعة ١٥.٠٠ في كنيسة مار يوحنا المعمدان - حارة الجديدة - مجدليا - زغرتا.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۹.۰۰ ويوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٥ ابتداءً من الساعة ١٥.٠٠ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في الكنيسة المذكورة، ويوم السبت بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٧ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في كنيسة سيدة الانتقال - القبيات - عكار.