Published by lebarmy5 on ثلاثاء, 02/03/2026 - 16:42
توفيت السيدة دميا جلوان والدة العميد المتقاعد سايد إبراهيم (۸۳۰۲٤۹) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٤ الساعة ١٥.٠٠ في كنيسة مار يوحنا المعمدان - حارة الجديدة - مجدليا - زغرتا.
تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۹.۰۰ ويوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٥ ابتداءً من الساعة ١٥.٠٠ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في الكنيسة المذكورة، ويوم السبت بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٧ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في كنيسة سيدة الانتقال - القبيات - عكار.
الثلاثاء, فبراير 3, 2026