توفيت السيدة حليمه عبد الفتاح والدة العميد المتقاعد سعد الزعبي(860106) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 1 / 11 / 2023 عقب صلاة الظهر في مسجد أبو بكر الصديق – ساحة مشحا – عكار.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في قاعة المسجد المذكورة، أو عبر الإتصال بالعميد المتقاعد سعد الزعبي على رقم الهاتف:554955 /03.