Published by lebarmy10 on ثلاثاء, 10/31/2023 - 22:59

توفيت السيدة حليمه عبد الفتاح والدة العميد المتقاعد سعد الزعبي(860106) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 1 / 11 / 2023 عقب صلاة الظهر في مسجد أبو بكر الصديق – ساحة مشحا – عكار.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في قاعة المسجد المذكورة، أو عبر الإتصال بالعميد المتقاعد سعد الزعبي على رقم الهاتف:554955 /03.

 

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Date: 
الثلاثاء, أكتوبر 31, 2023