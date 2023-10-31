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Published by lebarmy10 on ثلاثاء, 10/31/2023 - 22:59
توفيت السيدة حليمه عبد الفتاح والدة العميد المتقاعد سعد الزعبي(860106) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة حليمه عبد الفتاح والدة العميد المتقاعد سعد الزعبي(860106) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 1 / 11 / 2023 عقب صلاة الظهر في مسجد أبو بكر الصديق – ساحة مشحا – عكار.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في قاعة المسجد المذكورة، أو عبر الإتصال بالعميد المتقاعد سعد الزعبي على رقم الهاتف:554955 /03.
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Date:
الثلاثاء, أكتوبر 31, 2023