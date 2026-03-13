Published by lebarmy3 on جمعة, 03/13/2026 - 17:32

توفيت السيدة إيفات جميل سماحة والدة العميد المتقاعد سليم سماحة (۸۳۰٥٥٩) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١٤ الساعة ١٥.٠٠ في كنيسة مار جاورجيوس - بتغرين - المتن.
تُقبل التعازي يومي السبت والأحد بتاريخي ١٤ و۲۰۲٦/٣/١٥ ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة، أو عبر الاتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٠٣/٣٥٣٢٨٣.

الجمعة, مارس 13, 2026