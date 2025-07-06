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Published by lebarmy2 on أحد, 07/06/2025 - 15:16
توفيت السيدة ميليا قرقماز والدة العميد المتقاعد شربل مهنا (۹٤۰۱۱۲) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة ميليا قرقماز والدة العميد المتقاعد شربل مهنا (۹٤۰۱۱۲) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم الإثنين بتاريخ ۲۰۲٥/٧/٧ الساعة ١٦:٠٠ في كاتدرائية مار جرجس - العاقورة - جبيل.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة ۱۸:۰۰ ويوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٥/۷/۸ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالة رعائية مار أنطونيوس الكبير - مستينا - جبيل، أو عبر الاتصال بالعميد المتقاعد شربل مهنا على رقم الهاتف الخلوي: ۰۳/۲۸٦٨٦٠.
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Date:
الأحد, يوليو 6, 2025