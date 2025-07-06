Published by lebarmy2 on أحد, 07/06/2025 - 15:16

توفيت السيدة ميليا قرقماز والدة العميد المتقاعد شربل مهنا (۹٤۰۱۱۲) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم الإثنين بتاريخ ۲۰۲٥/٧/٧ الساعة ١٦:٠٠ في كاتدرائية مار جرجس - العاقورة - جبيل.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة ۱۸:۰۰ ويوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٥/۷/۸ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالة رعائية مار أنطونيوس الكبير - مستينا - جبيل، أو عبر الاتصال بالعميد المتقاعد شربل مهنا على رقم الهاتف الخلوي: ۰۳/۲۸٦٨٦٠.

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Date: 
الأحد, يوليو 6, 2025