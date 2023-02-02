توفيت السيدة زهرفان زين والدة العميد المتقاعد عبد الحليم زين ووالدة زوجة العميد الركن المتقاعد صادق طليس كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.

أقيم المأتم بتاريخ 2 / 2 /2023 في بلدة الريحان.

تقبل التعازي بتاريخي 3 و4 / 2 / 2023 في منزلها الكائن في برج البراجنة – بناية فرنسبنك وبتاريخ 6 / 2 /2023 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي – الرملة البيضا – قرب مبنى أمن الدولة أو عبر الإتصال بأحد رقمي الهاتف:

العميد المتقاعد عبد الحليم زين: 565579 /03

العميد الركن المتقاعد صادق طليس: 468888 /76.