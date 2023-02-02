Published by lebarmy2 on خميس, 02/02/2023 - 22:17

توفيت السيدة زهرفان زين والدة العميد المتقاعد عبد الحليم زين ووالدة زوجة العميد الركن المتقاعد صادق طليس كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
أقيم المأتم بتاريخ 2 / 2 /2023 في بلدة الريحان.
تقبل التعازي بتاريخي 3 و4 / 2 / 2023 في منزلها الكائن في برج البراجنة – بناية فرنسبنك وبتاريخ 6 / 2 /2023 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي – الرملة البيضا – قرب مبنى أمن الدولة أو عبر الإتصال بأحد رقمي الهاتف:
العميد المتقاعد عبد الحليم زين: 565579 /03
العميد الركن المتقاعد صادق طليس: 468888 /76.

 

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Date: 
الخميس, فبراير 2, 2023