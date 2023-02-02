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Published by lebarmy2 on خميس, 02/02/2023 - 22:17
توفيت السيدة زهرفان زين والدة العميد المتقاعد عبد الحليم زين ووالدة زوجة العميد الركن المتقاعد صادق طليس كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة زهرفان زين والدة العميد المتقاعد عبد الحليم زين ووالدة زوجة العميد الركن المتقاعد صادق طليس كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
أقيم المأتم بتاريخ 2 / 2 /2023 في بلدة الريحان.
تقبل التعازي بتاريخي 3 و4 / 2 / 2023 في منزلها الكائن في برج البراجنة – بناية فرنسبنك وبتاريخ 6 / 2 /2023 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي – الرملة البيضا – قرب مبنى أمن الدولة أو عبر الإتصال بأحد رقمي الهاتف:
العميد المتقاعد عبد الحليم زين: 565579 /03
العميد الركن المتقاعد صادق طليس: 468888 /76.
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Date:
الخميس, فبراير 2, 2023