توفيت الحاجة صديقة الحسيني والدة العميد المتقاعد عدنان عز الدين من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 23 / 10 / 2021 عقب صلاة الظهر في بلدتها شحور – قضاء صور.

تقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخي 24 و 25 / 10 / 2021 في منزل العائلة شحور – قضاء صور ، وبتاريخ 27 / 10 / 2021 في جمعية التخصص والتوجيه العلمي الرملة البيضاء من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00، أو عبر الإتصال بالضابط العام صاحب العلاقة على رقم الهاتف 238636 / 03.