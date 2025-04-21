توفيت الحاجة فاطمة عبيد والدة العميد المتقاعد علي عبيد (٨٦٠٣٣٦) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢١ الساعة ١٧:٠٠ في جبانة بلدة حبوش - النبطية.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخَي ٢٢ و۲۰٢٥/٤/٢٣ في منزل زوجها الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، وسيُقام ذكرى مرور ثلاثة أيام على وفاتها بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٣ الساعة ١٧:٠٠ في حسينية البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد المتقاعد علي عبيد على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٧٠٣٤٠٤.