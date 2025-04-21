- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy15 on اثنين, 04/21/2025 - 14:57
توفيت الحاجة فاطمة عبيد والدة العميد المتقاعد علي عبيد (٨٦٠٣٣٦) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت الحاجة فاطمة عبيد والدة العميد المتقاعد علي عبيد (٨٦٠٣٣٦) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢١ الساعة ١٧:٠٠ في جبانة بلدة حبوش - النبطية.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخَي ٢٢ و۲۰٢٥/٤/٢٣ في منزل زوجها الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، وسيُقام ذكرى مرور ثلاثة أيام على وفاتها بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٣ الساعة ١٧:٠٠ في حسينية البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد المتقاعد علي عبيد على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٧٠٣٤٠٤.
Ar
Date:
الاثنين, أبريل 21, 2025