Published by lebarmy15 on اثنين, 04/21/2025 - 14:57

توفيت الحاجة فاطمة عبيد والدة العميد المتقاعد علي عبيد (٨٦٠٣٣٦) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢١ الساعة ١٧:٠٠ في جبانة بلدة حبوش - النبطية.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخَي ٢٢ و۲۰٢٥/٤/٢٣ في منزل زوجها الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، وسيُقام ذكرى مرور ثلاثة أيام على وفاتها بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٣ الساعة ١٧:٠٠ في حسينية البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد المتقاعد علي عبيد على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٧٠٣٤٠٤.

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Date: 
الاثنين, أبريل 21, 2025