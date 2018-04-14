توفيت السيدة مريم العبد حمود والدة العميد المتقاعد علي فرحات من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 2018/4/18 الساعة 11.00 في بلدة برعشيت - قضاء بنت جبيل وتوارى الثرى في جبانة البلدة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل ولدها العميد المتقاعد علي فرحات الكائن في ساحة البلدة المذكورة أعلاه.

(رقم هاتف العميد المتقاعد علي فرحات: 03/922338).