- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy15 on اثنين, 03/24/2025 - 19:44
توفيت الحاجة رمزية الحركة والدة العميد المتقاعد علي ناصر (۸۱۰۰۰۸) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت الحاجة رمزية الحركة والدة العميد المتقاعد علي ناصر (۸۱۰۰۰۸) من ضباط الجيش اللبناني.
أُقيم المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٤ الساعة ١٥:٠٠ في حسينية الهادي - الأوزاعي.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده في الحسينية المذكورة أعلاه، وبتاريخي ٢٥ و٢٠٢٥/٣/٢٦ ابتداءً من الساعة ٨:٠٠ لغاية الساعة ١٤:٠٠ في منزل الفقيدة الكائن في الأوزاعي، قرب جامع الإمام الأوزاعي، أو عبر الاتصال بالعميد المتقاعد علي ناصر على رقم الهاتف الخلوي: ۷۱/۳۸۰۳۰۰.
Ar
Date:
الاثنين, مارس 24, 2025