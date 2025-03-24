Published by lebarmy15 on اثنين, 03/24/2025 - 19:44

توفيت الحاجة رمزية الحركة والدة العميد المتقاعد علي ناصر (۸۱۰۰۰۸) من ضباط الجيش اللبناني.
أُقيم المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٤ الساعة ١٥:٠٠ في حسينية الهادي - الأوزاعي.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده في الحسينية المذكورة أعلاه، وبتاريخي ٢٥ و٢٠٢٥/٣/٢٦ ابتداءً من الساعة ٨:٠٠ لغاية الساعة ١٤:٠٠ في منزل الفقيدة الكائن في الأوزاعي، قرب جامع الإمام الأوزاعي، أو عبر الاتصال بالعميد المتقاعد علي ناصر على رقم الهاتف الخلوي: ۷۱/۳۸۰۳۰۰.

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Date: 
الاثنين, مارس 24, 2025