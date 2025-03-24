توفيت الحاجة رمزية الحركة والدة العميد المتقاعد علي ناصر (۸۱۰۰۰۸) من ضباط الجيش اللبناني.

أُقيم المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٤ الساعة ١٥:٠٠ في حسينية الهادي - الأوزاعي.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده في الحسينية المذكورة أعلاه، وبتاريخي ٢٥ و٢٠٢٥/٣/٢٦ ابتداءً من الساعة ٨:٠٠ لغاية الساعة ١٤:٠٠ في منزل الفقيدة الكائن في الأوزاعي، قرب جامع الإمام الأوزاعي، أو عبر الاتصال بالعميد المتقاعد علي ناصر على رقم الهاتف الخلوي: ۷۱/۳۸۰۳۰۰.