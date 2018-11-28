توفيت الحاجة حلوم القعقور والدة العميد المتقاعد عماد القعقور من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 28 / 11 / 2018 الساعة 15,00 في بلدة بعاصير – الشوف.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وطيلة أيام الأسبوع في منزل إبنها العميد المقاعد عماد القعقور الكائن في البلدة المذكورة أعلاه وبتاريخ 2 / 12 / 2018 إبتداءً من الساعة 14,00 ولغاية الساعة 18,00 في جامع الخاشقجي – قاعة الدكتور محي الدين البرغوث ( هاتف العميد المتقاعد عماد القعقور 03/850500).