توفيت الحاجة نعيمه علي وهبه والدة العميد المتقاعد فاروق خريباني من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 28 / 2 / 2023 الساعة 11.00 في جبانة برج البراجنة - نزلة الرسول الأعظم.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في حسينية الإمام الحسين، وبتاريخ 2 / 3 / 2023 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي - الرملة البيضاء - قرب المديرية العامة لأمن الدولة، أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 03/377113.