توفيت السيدة نايفة غزلان والدة العميد المتقاعد فيصل مهنا (۸۲۰۱۸۲) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٨ الساعة ۱۱,۰۰ في قاعة دار المهنا - راشيا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده اعتبارًا من الساعة ١١.٠٠ لغاية الساعة ١٧.٠٠ ويومي الثلاثاء والأربعاء بتاريخي ٩ و ٢٠٢٥/١٢/١٠ اعتبارًا من الساعة ١٥,٠٠ لغاية الساعة ۱۷,۰۰ في القاعة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد المتقاعد فيصل مهنا على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٥٥٠٩٢٣.