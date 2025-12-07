- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy15 on أحد, 12/07/2025 - 19:51
توفيت السيدة نايفة غزلان والدة العميد المتقاعد فيصل مهنا (۸۲۰۱۸۲) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة نايفة غزلان والدة العميد المتقاعد فيصل مهنا (۸۲۰۱۸۲) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٨ الساعة ۱۱,۰۰ في قاعة دار المهنا - راشيا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده اعتبارًا من الساعة ١١.٠٠ لغاية الساعة ١٧.٠٠ ويومي الثلاثاء والأربعاء بتاريخي ٩ و ٢٠٢٥/١٢/١٠ اعتبارًا من الساعة ١٥,٠٠ لغاية الساعة ۱۷,۰۰ في القاعة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد المتقاعد فيصل مهنا على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٥٥٠٩٢٣.
Ar
Date:
الأحد, ديسمبر 7, 2025