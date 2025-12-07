Published by lebarmy15 on أحد, 12/07/2025 - 19:51

توفيت السيدة نايفة غزلان والدة العميد المتقاعد فيصل مهنا (۸۲۰۱۸۲) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٨ الساعة ۱۱,۰۰ في قاعة دار المهنا - راشيا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده اعتبارًا من الساعة ١١.٠٠ لغاية الساعة ١٧.٠٠ ويومي الثلاثاء والأربعاء بتاريخي ٩ و ٢٠٢٥/١٢/١٠ اعتبارًا من الساعة ١٥,٠٠ لغاية الساعة ۱۷,۰۰ في القاعة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد المتقاعد فيصل مهنا على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٥٥٠٩٢٣.

