توفيت السيدة تراز شمعون والدة العميد المتقاعد كابي شمعون من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 29 / 6 / 2019 الساعة 14,00 في كنيسة مار الياس – سرعين التحتا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 30 / 6 / 2019 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 17,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه ، وبتاريخ 1 / 7 / 2019 إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون كنيسة الصعود الضبيه.