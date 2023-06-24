توفيت السيدة بهيجة وعد صبحي مملوك والدة العميد المتقاعد محمد براق السيد ( 820163) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 24 / 6 / 2023 الساعة 16.30 (مع صلاة العصر) في جامع طينال – طرابلس.

تقبل التعازي بتاريخي 25 و 26 / 6 / 2023 للرجال والنساء إبتداءً من الساعة 17.00 ولغاية الساعة 19.00 في قاعة مسجد الرحمن – الضم والفرز – طرابلس، أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 463151 / 03 .