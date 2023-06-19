توفيت الحاجة فائزة شفيق جباخنجي والدة العميد المتقاعد محمد خالد العمادي (830146) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 15 / 6 / 2023 عقب صلاة الظهر في مسجد الأمير طينال – طرابلس وتوارى الثرى في مقبرة الزيني – البيسار.

تقبل التعازي بتاريخي 16 و 17 / 6 / 2023 من بعد صلاة العصر ولغاية الساعة 19.00 في قاعة مسجد الرحمن – الضم والفرز، أو عبر الاتصال بالعميد المتقاعد محمد خالد العمادي على رقم الهاتف: 781313 / 03 .