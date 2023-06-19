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Published by lebarmy4 on اثنين, 06/19/2023 - 13:19
توفيت الحاجة فائزة شفيق جباخنجي والدة العميد المتقاعد محمد خالد العمادي (830146) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت الحاجة فائزة شفيق جباخنجي والدة العميد المتقاعد محمد خالد العمادي (830146) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 15 / 6 / 2023 عقب صلاة الظهر في مسجد الأمير طينال – طرابلس وتوارى الثرى في مقبرة الزيني – البيسار.
تقبل التعازي بتاريخي 16 و 17 / 6 / 2023 من بعد صلاة العصر ولغاية الساعة 19.00 في قاعة مسجد الرحمن – الضم والفرز، أو عبر الاتصال بالعميد المتقاعد محمد خالد العمادي على رقم الهاتف: 781313 / 03 .
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Date:
الخميس, يونيو 15, 2023