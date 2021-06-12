توفيت السيدة عين الحياة محمد سبيتي والدة العميد المتقاعد محمد سبيتي من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 7 /12 /2021 الساعة 13,00 في بلدة كفرصير – قضاء النبطية، وتوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في المنتدى الاسلامي الحسيني – البيدر، أو عبر الاتصال على احد ارقام الهواتف التالية:

- العميد المتقاعد محمد سبيتي: 604447 /03

- المؤهل اول المتقاعد علي سبيتي: 671472 /03