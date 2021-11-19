توفيت السيدة رمزية نافع والدة العميد المتقاعد مصطفى بولاد من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 16 /11 /2021 عقب صلاة الظهر في جبانة بلدة كوشا – عكار.

تقبل التعازي لمدة ثلاثة أيام للرجال إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 12,00 ومن الساعة 14,00 حتى صلاة المغرب في قاعة البلدية الكائنة في البلدة المذكورة أعلاه وللنساء في منزل الفقيدة – بجانب قاعة البلدية، او عبر الاتصال بالعميد المتقاعد مصطفى بولاد على رقم الهاتف: 827038 /70