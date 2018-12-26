توفيت السيدة سلوى الأشقر والدة العميد المتقاعد ميشال الأشقر من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 27 / 12 / 2018 الساعة 15:00 في كنيسة مار تقلا – بمريم – بعبدا , وتوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11:00 ولغاية الساعة 18:00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 28 / 12 / 2018 إبتداءً من الساعة 15:00 ولغاية الساعة 20:00 في صالون كنيسة مار منصور- النقاش.