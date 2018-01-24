توفيت السيدة زابلة شلهوب والدة العميد المتقاعد نبيل حسون من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 25 / 1 / 2018 الساعة 15,00 في كنيسة سيدة الدوير – الفيدار – جبيل.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 26 / 1 / 2018 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون كنيسة مار اسطفان – البترون وبتاريخ 28 / 1 / 2018 إبتداءً من الساعة 12,00 ولغاية الساعة 17,00 في صالون كنيسة مار جرجس – بريح الشوف.

( رقم هاتف العميد المتقاعد نبيل حسون 03/000199).