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Published by lebarmy2 on أربعاء, 10/30/2019 - 19:06
توفيت الحاجة زكية فليفل والدة كل من العميد المهندس المتقاعد جهاد العجوز من ضباط الجيش اللبناني والعقيد ماهر طالب العجوز من مدييرية المخابرات.
توفيت الحاجة زكية فليفل والدة كل من العميد المهندس المتقاعد جهاد العجوز من ضباط الجيش اللبناني والعقيد ماهر طالب العجوز من مدييرية المخابرات.
يقام المأتم بتاريخ 30 / 10 /2019 الساعة 14.30 في جامع الشهداء- شاتيلا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل العقيد ماهر طالب العجوز الكائن في بيروت – شارع حمد – بناية البستان – الطابق السابع وبتاريخي 31 / 10 /2019 و 1 / 11 /2019 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في قاعة شهاب غاردن – الحمرا الوردية – قرب مستشفى نجار.
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Date:
الأربعاء, أكتوبر 30, 2019