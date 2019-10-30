توفيت الحاجة زكية فليفل والدة كل من العميد المهندس المتقاعد جهاد العجوز من ضباط الجيش اللبناني والعقيد ماهر طالب العجوز من مدييرية المخابرات.

يقام المأتم بتاريخ 30 / 10 /2019 الساعة 14.30 في جامع الشهداء- شاتيلا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل العقيد ماهر طالب العجوز الكائن في بيروت – شارع حمد – بناية البستان – الطابق السابع وبتاريخي 31 / 10 /2019 و 1 / 11 /2019 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في قاعة شهاب غاردن – الحمرا الوردية – قرب مستشفى نجار.