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Published by lebarmy10 on أربعاء, 01/15/2025 - 17:25
توفيت السيدة مرتا حنا مسعد والدة العميد المهندس المتقاعد روجه طانيوس (۹۲۰۰۳۷) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة مرتا حنا مسعد والدة العميد المهندس المتقاعد روجه طانيوس (۹۲۰۰۳۷) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/١/١٦ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة مار الياس - المجيدل.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ وبتاريخ ٢٠٢٥/١/١٧ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد المهندس المتقاعد روجه طانيوس على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٠٩٤٨١٥.
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Date:
الأربعاء, يناير 15, 2025