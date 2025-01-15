توفيت السيدة مرتا حنا مسعد والدة العميد المهندس المتقاعد روجه طانيوس (۹۲۰۰۳۷) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/١/١٦ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة مار الياس - المجيدل.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ وبتاريخ ٢٠٢٥/١/١٧ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد المهندس المتقاعد روجه طانيوس على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٠٩٤٨١٥.