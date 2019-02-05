توفيت السيدة لوريس عبده حرب والدة العميد المهندس المتقاعد عبدالله خيرالله من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 1 / 5 / 2019 الساعة 15.00 فس كنيسة القديس جاورجيوس – للروم الأرثوذكس في بلدة بحمدون، وتوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده، وبتاريخ 2 / 5 / 2019 في صالون الكنيسة المذكورة إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00.(رقم هاتف العميد المهندس المتقاعد عبدالله خيرالله: 477791 / 70 ).