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Published by lebarmy4 on خميس, 05/02/2019 - 09:17
توفيت السيدة لوريس عبده حرب والدة العميد المهندس المتقاعد عبدالله خيرالله من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة لوريس عبده حرب والدة العميد المهندس المتقاعد عبدالله خيرالله من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 1 / 5 / 2019 الساعة 15.00 فس كنيسة القديس جاورجيوس – للروم الأرثوذكس في بلدة بحمدون، وتوارى الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده، وبتاريخ 2 / 5 / 2019 في صالون الكنيسة المذكورة إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00.(رقم هاتف العميد المهندس المتقاعد عبدالله خيرالله: 477791 / 70 ).
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Date:
الثلاثاء, أبريل 30, 2019