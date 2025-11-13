- En
خميس, 11/13/2025 - 17:38
توفيت السيدة وداد نعيم أبو خضر والدة العميد المهندس المتقاعد فادي ابو ناهض (۹۰۰۰۰٦) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم الجمعة بتاريخ ۲۰۲٥/١١/١٤ الساعة ١٤,٣٠ في كنيسة السيدة - سن الفيل.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده اعتبارًا من الساعة ۱۱,۰۰ لغاية الساعة ۱۸,۰۰، ويوم السبت بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٥ اعتبارًا من الساعة ١٤,٠٠ لغاية الساعة ۱۸,۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد المهندس المتقاعد فادي ابو ناهض على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٤٥٠٦٧٥.
