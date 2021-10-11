توفيت الحاجة وصال شحود الهنداوي والدة العميد المهندس المتقاعد منذر عبوشي من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 10 / 11 / 2021 عقب صلاة الاظهر في مسجد علي بن أبي طالب – الميناء وستوارى الثرى في مدافن الميناء الجديدة.

تقبل التعازي عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف:948457/ 03.