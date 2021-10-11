Published by lebarmy3 on أربعاء, 11/10/2021 - 12:38

توفيت الحاجة وصال شحود الهنداوي والدة العميد المهندس المتقاعد منذر عبوشي من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 10 / 11 / 2021 عقب صلاة الاظهر في مسجد علي بن أبي طالب – الميناء وستوارى الثرى في مدافن الميناء الجديدة.
تقبل التعازي عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف:948457/ 03.

 

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Date: 
الأربعاء, نوفمبر 10, 2021