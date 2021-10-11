- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy3 on أربعاء, 11/10/2021 - 12:38
توفيت الحاجة وصال شحود الهنداوي والدة العميد المهندس المتقاعد منذر عبوشي من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت الحاجة وصال شحود الهنداوي والدة العميد المهندس المتقاعد منذر عبوشي من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 10 / 11 / 2021 عقب صلاة الاظهر في مسجد علي بن أبي طالب – الميناء وستوارى الثرى في مدافن الميناء الجديدة.
تقبل التعازي عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف:948457/ 03.
Ar
Date:
الأربعاء, نوفمبر 10, 2021