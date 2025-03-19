توفيت السيدة بدر زين الدين والدة العميد المهندس المتقاعد نزار بو نصر الدين من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ووالدة زوج العميد الإداري هويدا الجردي من جهاز إسكان العسكريين المتطوعين.

يُقام المأتم بتاريخ ۲۰۲٥/۳/۱۹ الساعة ۱۱:۰۰ في قاعة الشيخ بطمة - الشوف.

تُقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخي ۲۰ و۲۰۲٥/۳/۲۱ ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ وبتاريخ ۲٠٢٥/٣/٢٣ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ١٤:٠٠ في دار مجلس بطمة - الشوف، أو عبر الاتصال بالعميد الإداري هويدا الجردي على رقم الهاتف الخلوي: ۰۳/۷۸۱۱۹۳.