توفيت السيدة نوال شاهين غضبان والدة العميد المهندس بيار نصر الله رئيس هيئة شؤون أوضاع المدنيين في الجيش.

يُقام المأتم يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٥ الساعة ١٦:٣٠ في كنيسة مار اليان - راس بعلبك.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ لغاية الساعة ۱۹:٠۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، ويوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٦ ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون دير مار الياس الطوق - زحلة، ويوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٨ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك - بيروت - طريق الشام.