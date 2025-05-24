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Published by lebarmy12 on سبت, 05/24/2025 - 18:17
توفيت السيدة نوال شاهين غضبان والدة العميد المهندس بيار نصر الله رئيس هيئة شؤون أوضاع المدنيين في الجيش.
يُقام المأتم يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٥ الساعة ١٦:٣٠ في كنيسة مار اليان - راس بعلبك.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ لغاية الساعة ۱۹:٠۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، ويوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٦ ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون دير مار الياس الطوق - زحلة، ويوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٨ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك - بيروت - طريق الشام.
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Date:
السبت, مايو 24, 2025