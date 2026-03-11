Published by lebarmy15 on أربعاء, 03/11/2026 - 12:20

توفيت الحاجة سعاد عبود والدة العميد المهندس حسين سكينه من هيئة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات.
أُقيم المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/۳/۱۱ الساعة ۱۱.۰۰ وتوارى الثرى كوديعة في  بلدة القماطية - عاليه.
تٌقبل التعازي يوم الخميس بتاريخ ۲۰۲٦/٣/١٢ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ١٦.٣٠ في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي - الرملة البيضاء قرب المديرية العامة لأمن الدولة، وتُقام ذكرى أسبوع على وفاتها يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١٥ ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ ولغاية الساعة ۱۳.۰٠ في الجمعية المذكورة.

Ar
Date: 
الأربعاء, مارس 11, 2026