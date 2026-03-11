- En
Published by lebarmy15 on أربعاء, 03/11/2026 - 12:20
توفيت الحاجة سعاد عبود والدة العميد المهندس حسين سكينه من هيئة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات.
أُقيم المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/۳/۱۱ الساعة ۱۱.۰۰ وتوارى الثرى كوديعة في بلدة القماطية - عاليه.
تٌقبل التعازي يوم الخميس بتاريخ ۲۰۲٦/٣/١٢ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ١٦.٣٠ في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي - الرملة البيضاء قرب المديرية العامة لأمن الدولة، وتُقام ذكرى أسبوع على وفاتها يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١٥ ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ ولغاية الساعة ۱۳.۰٠ في الجمعية المذكورة.
الأربعاء, مارس 11, 2026