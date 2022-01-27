توفيت السيدة حياة غصن والدة العميد المهندس داني صقر من أركان الجيش للتجهيز – مكتب الشؤون العقارية.

يقام المأتم بتاريخ 28 /1 / 2022 الساعة 15,00 في كنيسة مار الياس بتعبورة – الكورة، توارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل العازي قبل الدفن في صالة الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 19/1/2022 إبتداءً من الساعة 15,00 ولغاية الساعة 18,00 في كنيسة القديس أنطونيوس الكبير للروم الأرثوذوكس – فرن الشباك جانب مدرسة الفرير، أو عبر الإتصال بالضابط العام صاحب العلاقة على رقمي الهاتف: العميد المهندس داني صقر: 03/ وزوجته السيدة فيكي غصن:03/463186.