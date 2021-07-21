توفيت السيدة نهاد الجباوي والدة العميد المهندس محمد الجباوي مدير الشوؤن الجغرافية.

يقام المأتم بتاريخ 21 / 7 / 2021 الساعة 17.00 في بلدة كفردبش – البقاع، وتوارى الثرى في حسينية البلدة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل الفقيدة الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط العام صاحب العلاقة على رقم الهاتف:928918 /03.