توفيت الحاجة نجاح موسى والدة العميد المهندس ناصر حيدر من الغرفة العسكرية, ووالدة زوج العميد الإداري المتقاعد ديانا حميه من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 26 / 11 / 2020 الساعة 10.00 في بلدة بدنايل-البقاع.

تقبل التعازي عبر الاتصال على أحد أرقام الهواتف التالية:

العميد المهندس ناصر حيدر:207717 / 03.

العميد الإداري المتقاعد ديانا حميه: 890790 / 71.