- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy16 on خميس, 11/26/2020 - 16:07
توفيت الحاجة نجاح موسى والدة العميد المهندس ناصر حيدر من الغرفة العسكرية, ووالدة زوج العميد الإداري المتقاعد ديانا حميه من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت الحاجة نجاح موسى والدة العميد المهندس ناصر حيدر من الغرفة العسكرية, ووالدة زوج العميد الإداري المتقاعد ديانا حميه من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 26 / 11 / 2020 الساعة 10.00 في بلدة بدنايل-البقاع.
تقبل التعازي عبر الاتصال على أحد أرقام الهواتف التالية:
العميد المهندس ناصر حيدر:207717 / 03.
العميد الإداري المتقاعد ديانا حميه: 890790 / 71.
Ar
Date:
الخميس, نوفمبر 26, 2020