Published by lebarmy16 on خميس, 11/26/2020 - 16:07

توفيت الحاجة نجاح موسى والدة العميد المهندس ناصر حيدر من الغرفة العسكرية, ووالدة زوج العميد الإداري المتقاعد ديانا حميه من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 26 / 11 / 2020 الساعة 10.00 في بلدة بدنايل-البقاع.
تقبل التعازي عبر الاتصال على أحد أرقام الهواتف التالية:
العميد المهندس ناصر حيدر:207717 / 03.
العميد الإداري المتقاعد ديانا حميه: 890790 / 71.

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Date: 
الخميس, نوفمبر 26, 2020